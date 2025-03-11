نائب قائد سلاح البحر الايراني: إيران تجري تدريبات مع روسيا والصين، القوتين الكبريين في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الادميرال حمزة علي كاوياني، قال مساء الاثنين، في ختام أول مهرجان قرآني وثقافي وفني لمعاهد القوات البحرية المقام في مركز قيادة التدريبات البحرية التخصصية "باقر العلوم" في مدينة رشت مركز محافظة كيلان شمال ايران "إن هذا الأمن والقدرة المبنيين ذاتيا يعود الفضل فيهما إلى دماء الشهداء الأبرار والثورة".

وأضاف "إذا كنا اليوم نصنع الصواريخ والسفن والفرقاطات والمدمرات والطوربيدات، فهو بفضل بركات الثورة الإسلامية، وفي ضوء هذه القدرة المبنية ذاتيا، لدينا اليوم مكانة خاصة في العالم".

وتابع "قبل انتصار الثورة الإسلامية، كان المستشارون الأميركيون هم الذين يقومون بتدريبنا حسب احتياجاتهم".

وأضاف نائب قائد القوات البحرية: "لكننا اليوم نجري تدريبات مع روسيا والصين، القوتين الكبريين في العالم، في ميناء كنارك، ولدينا هذه القدرة بفضل دماء شهدائنا الأبرار والشامخين".

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