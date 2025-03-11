العميد تاج الديني يعلن عن تنفيذ عمليات نهارية وليلية لاعتراض وتدمير الأهداف الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد قائد العمليات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال مصطفى تاج الديني، ان استمراراً للمناورات المشتركة لحزام الأمن البحري 2025 بين إيران والصين وروسيا، في شمال المحيط الهندي، نفذت الوحدات المشاركة الليلة الماضية بنجاح عملية الرماية الليلية ضد الأهداف الجوية، والتي تعتبر من أهم المناورات البحرية، فضلاً عن عمليات الرماية اليومية.

وقال مساعد قائد العمليات في البحرية: "إن عمليات إطلاق النار ليلا ونهارا ضد الأهداف الجوية تتطلب التنسيق والأوامر التفصيلية". تم تصميم سيناريو هذه المناورة وتنفيذها بنجاح على أساس لغة تكتيكية مشتركة بين القوات البحرية الإيرانية، المكونة من بحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري، بالإضافة إلى القوات البحرية الصينية والروسية.

وفي الختام، أشار إلى الفارق بين مناورات الحزام الأمني البحري المشترك 2025 والمناورات السابقة الأخرى من حيث عدد الوحدات والدول المشاركة في السيناريوهات والمشاركة الواسعة لوحدات الطيران والمروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة في عمق منطقة العمليات.

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