ما هي أهم رسالة مدينة الصواريخ التابعة لحرس الثورة الاسلامية؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن مدينة الصواريخ التي كشفت عنها القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإسلامي كانت من أكبر الأمثلة من نوعها التي تم الكشف عنها على الإطلاق.

وكشف خلال مراسم الافتتاح عن نشر عدد كبير من صواريخ "خيبرشكن" و"حاج قاسم" و"عماد" و"سجيل" و"قدرH" و"كروز باوه" الباليستية في هذه المدينة الصاروخية الجديدة.

وقد استخدمت بعض هذه الصواريخ أيضاً في عمليات الوعد الصادق 1 و2 على الأراضي المحتلة، بما في ذلك صواريخ خيبر شكن، وقدر H، وعماد.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها ستنفذ عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني في الوقت المناسب، كما أعلنت مراراً وتكراراً أنه في حال تم تنفيذ أي تهديد ضد الأراضي والمصالح الإيرانية فإن الجمهورية الإسلامية مستعدة لأي رد.

وهدد الصهاينة برفقة الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً وتكراراً بشن غارات جوية خلال الأشهر الأخيرة، وفي الأيام الأخيرة أجريت مناورة عسكرية بمشاركة مقاتلات إسرائيلية وقاذفات أميركية.

وفي وقت سابق قال العميد علي حاجي زاده، قائد قوات الجوفضاء بالحرس الثوري، أن حجم المدن والقواعد الصاروخية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضخم جدًا، لدرجة أنه حتى لو تم الكشف عن مدينة صاروخية جديدة كل أسبوع على مدى العامين المقبلين، فلن تنتهي الترسانة المتاحة.

وأن المدينة الصاروخية التي تم الإعلان عنها يوم امس ليست سوى جزء بسيط من القدرات الدفاعية والعسكرية الإيرانية، حيث لم يتم منح الإذن بالكشف العلني إلا عن نسبة صغيرة من هذه الترسانة، نظرًا لاعتبارات أمنية. وان جميع القدرات اللازمة لتحقيق قوة تفوق "الوعد الصادق 2" بعشرات المرات باتت قيد الإنشاء، وقد تم بالفعل تحقيق جزء كبير منها.

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