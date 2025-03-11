غريب آبادي: لا يمكن لأحد أن يفرض شروطه على إيران من خلال التهديد والعقوبات

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال معاون الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية: إن المدعين بحقوق الإنسان الذين يصدرون قرارات ضد إيران وينتقدون وضع حقوق الإنسان فيها، هم أنفسهم أكبر منتهكي حقوق الشعب الإيراني، حيث أن فرض العقوبات الظالمة قد عرض حق الحياة والرفاه لملايين الإيرانيين للخطر.

وتابع غريب آبادي: إذا كان هؤلاء المدعون بحقوق الإنسان صادقين في أنهم يدافعون عن حقوق الشعب الإيراني، فعليهم إلغاء العقوبات الأحادية ضد الشعب الإيراني. في الأساس، بعد جرائم الكيان الصهيوني في غزة، لم يعد هناك حاجة للحديث لإقناع بعضنا البعض بأن حقوق الإنسان هي ظاهرة سياسية. لقد تم ذبح أكثر من 50 ألف إنسان بريء، معظمهم من النساء والأطفال، ولم تقم المؤسسات الحقوقية بأي إجراء. كما أن الدول المدعية بحقوق الإنسان لم تتخذ أي إجراء، بل دعمت الكيان الصهيوني، دعمًا سياسيًا وماليًا وعسكريًا. انظروا من الذي قدم أكبر كمية من الأسلحة للكيان الصهيوني! بعض الغربيين وأمريكا الذين يدعون حقوق الإنسان.

وقال: إن الذين يدعون أنهم يمتلكون أفضل أسلوب حياة ويجب علينا أن نتعلم منهم ونغير أسلوب حياتنا إلى أسلوب حياة غربي، هل لديهم أساسًا اعتقاد بحقوق الإنسان؟ إذا كانت حقوق الإنسان مهمة بالنسبة لهم، لما كنا نشهد هذه الفظائع في غزة. ربما يتساءل الدبلوماسيون هنا كيف أن إيران تتقدم كل يوم رغم كل هذا الضغط من العقوبات والتهديدات، هل تشهدون تراجعًا وتأخرًا؟ نعم، العقوبات التي تنتهك حقوق الناس في جميع المجالات تؤثر على حياة الناس، لكنهم لن يصلوا أبدًا إلى أهدافهم. لا يمكنهم أن يقدموا أنفسهم كقادة في مجال حقوق الإنسان. إذا كانوا يستطيعون ذلك قبل مجزرة غزة، فلن يستطيعوا بعد ذلك. لقد رأيتم كيف خرجت الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى الشوارع، حتى في أمريكا والدول الغربية، للاحتجاج على حكوماتهم بسبب دعمها للنظام الإسرائيلي. لقد استيقظت الجماهير في العالم اليوم، وأصبحت واعية. لم يعد بإمكانهم أن يخفوا أنفسهم تحت شعارات قليلة ويقدموا أنفسهم كقادة لحقوق الإنسان ويتهموا الدول الأخرى بانتهاك حقوق الإنسان.

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