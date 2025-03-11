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١١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٤:١٦ م

مسؤول ايراني: الإنفلات الأمني في سوريا يصب في مصلحة الکیان الصهيوني

مسؤول ايراني: الإنفلات الأمني في سوريا يصب في مصلحة الکیان الصهيوني

اعتبر الممثل الخاص لوزير الخارجية الایراني للشؤون السورية "محمد رضا رؤوف شیباني"، بأن "الانفلات الأمني والفوضى في سوريا يصب في مصلحة الکیان الصهيوني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کتب شیباني علی صفحته في منصة "اکس" اليوم : إن شدة العنف وحجم المجازر بحق الأبرياء في المحافظات الساحلية السورية أمر صادم؛ نحن نعرب عن تعاطفنا مع الضحايا الأبرياء وأسرهم، ونسأل الله أن يمنحهم الصبر في هذه المأساة.

وأضاف : إن أي عمل من أعمال العنف وقتل الأبرياء من مختلف الأقليات داخل المجتمع السوري هو أمر مدان بشدة، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وتابع ممثل وزير الخارجية في الشان السوري : إن التحرك الفعال والجاد من قبل الحكومة السورية المؤقتة لوقف العنف وملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال ومرتكبيها، لهو محط توقع شعوب المنطقة والرأي العام العالمي.

وأكد شيباني بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائماً استقرار سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها وحماية أمن وأرواح الشعب السوري من كل الفئات والأطياف المتنوعة التي تكون المجتمع السوري".

وتابع : الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن انعدام الأمن وعدم الاستقرار في سوريا سيصب في مصلحة الکیان الصهيوني، وستستغل الجماعات والعناصر الإرهابية والمتطرفة من هذه الظروف.

/انتهى/

رمز الخبر 1955431
جواد ماستری فراهانی

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