تعاون إيراني جورجي في مجال الرياضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء، استعرض أديب وغوغولادزة، سبل وإمكانيات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الرياضية، وأكدا على توسيع العلاقات الرياضية واستخدام الإمكانات المشتركة.

وأشار وزير الرياضة الجورجي إلى قدرات إيران وتجاربها في مجال الطب الرياضي، فضلاً عن قدرة الرياضيين الإيرانيين في مختلف التخصصات الرياضية، ودعا إلى مزيد من التواصل بين الاتحادات الرياضية في البلدين.

ومن جانبه، أشار السفير الإيراني الى شعبية المصارعة في كلا البلدين والتاريخ الطويل للعلاقات بين الرياضيين الإيرانيين والجورجيين، مؤكداً على ضرورة إنشاء منصات قانونية لتوسيع التعاون.

وأعلن أيضًا استعداد ايران للتعاون مع جورجيا في كافة المجالات الرياضية.

ودعا أديب إلى إقامة فعاليات ثنائية ودورات تدريبية مشتركة وبطولات إقليمية كفرص لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

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