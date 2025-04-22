أوزبكستان تدعو إيران للاستثمار في الثروة السمكية لديها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال لقاء بين عباس مختاري، المدير العام لمكتب تحسين الجودة والتصنيع وتطوير سوق الأحياء المائية في المنظمة الوطنية للثروة السمكية، وشريفوف، مدير وزارة الزراعة، وكاديف، رئيس اتحاد الثروة السمكية في جمهورية أوزبكستان، مناقشة واستعراض مجالات التعاون في مجال الثروة السمكية بين البلدين.

وفي هذا اللقاء، أعلن مختاري، في إشارة إلى تصدير الحيوانات المائية والأعلاف إلى ذلك البلد، استعداد الثروة السمكية الإيرانية لتوسيع التعاون في المجالات المذكورة، وتقرر أن يزور الوفد الأوزبكي مصانع أعلاف الحيوانات المائية ومزارع تربية الأحياء المائية عندما تعقد الدولتان اللجنة المشتركة.

وفي هذا الاجتماع، أعلن الجانب الأوزبكي، في إشارة إلى عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في مايو من العام الجاري، استعداده للاستفادة من تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تربية الأحياء المائية وتجارة الحيوانات المائية والأعلاف المائية، ودعا إلى الاستثمار الإيراني في ذلك البلد.

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