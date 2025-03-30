إيران تحصل على لقب بطولة آسيا لكرة الماء

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد التقى فريقا الواتر بولو (كرة الماء) للشباب الإيراني والصيني في نهائي بطولة آسيا 2025 التي أقيمت في سنغافورة، حيث قدم اللاعبون الإيرانيون عرضًا رائعًا وحققوا الفوز بنتيجة 15-11.

وقد جاء هذا الانتصار بعد أن كانت إيران قد تعرضت لهزيمة قريبة في مرحلة المجموعات أمام الصين بنتيجة 13-11، لكنهم تمكنوا من التعويض في النهائي بأداء مثالي ليحققوا اللقب.

كما تأهل فريق الواتر بولو للشباب الإيراني إلى نصف النهائي بعد أن حصل على مكان ضمن الأربعة الأوائل في آسيا، مما أتاح له فرصة المشاركة في البطولات العالمية.

في مرحلة المجموعات، بدأ الفريق مشواره بفوز ساحق على سريلانكا بنتيجة 40-1، ثم خسر في المباراة الثانية أمام الصين 13-11، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا على ماليزيا بنتيجة 28-6.

وفي ربع النهائي، تغلب الفريق على أوزبكستان بنتيجة 32-7، وفي نصف النهائي هزم الفريق المضيف سنغافورة بنتيجة 15-10 ليصل إلى النهائي.

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