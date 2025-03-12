حركة الجهاد الإسلامي تشيد ببيان القوات المسلحة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلان عن وكالة شهاب، إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أشادت بالبيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية والذي أعلنت فيه استئناف عملياتها ضد سفن الكيان الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي.

وقالت البيان خطوة جريئة تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأضافت إننا نرحب بهذا الموقف الشجاع الذي يعبر عن أصالة الشعب اليمني وشجاعته في نصرة أهلنا في قطاع غزة ودعمه لقضية شعبنا الفلسطيني ومقاومته ويؤكد وحدة الموقف ضد الاحتلال والظلم.

وأضاف البيان: لقد أثبت الشعب اليمني، من خلال هذا الإعلان، التزامه الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته في وجه العدوان الصهيوني المستمر.

وقال "إننا نعبر عن تقديرنا لهذا الدعم الكبير وندعو الشعوب العربية والإسلامية كافة إلى اتخاذ مواقف مماثلة تُعزز صمود شعبنا وتُساند حقوقه المشروعة.

/انتهى/