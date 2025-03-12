عدد شهداء الإبادة في غزة يصل إلى 48,515 شخصًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا أعلنت فيه أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي حتى الآن.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد 48,515 شخصًا نتيجة الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي وحتى هذه اللحظة.

كما أفادت هذه الهيئة الطبية الفلسطينية بأن العدد الإجمالي للجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب في هذه المنطقة قد بلغ 111,941 شخصًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثث 12 شهيدًا إلى المستشفى، حيث تم استخراج 5 شهداء حديثًا من تحت الأنقاض، واستشهد 7 آخرون مؤخرًا. وفي هذه الفترة، أصيب 14 شخصًا آخر.

ولا يزال هناك آلاف الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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