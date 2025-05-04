حزب الله: عملية اليمن البطولية تؤكد عجز العدوان الامريكي عن كسر ارادة هذا الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حزب الله في بيان له يوم الاحد إن “هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن وعجزه عن كسر ‏إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها ‏وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء”.‏

ولفت حزب الله الى ان “الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها ‏المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه هو مبعث اعتزاز وفخر لكل أحرار الأمة وهو ‏حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية”، وتابع “هذا الموقف يُحتّم على الجميع مهما كانت الظروف أن ‏يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها