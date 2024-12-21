حماس تثمن وتبارك العملية اليمنية تضامنا واسنادا لغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان حركة حماس "نثمن في حركة المقاومة الإسلامية حماس عالياً الموقف الأصيل للإخوة أنصار الله في اليمن الشقيق الاستمرار في إسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته".

وتابعت حركة حماس "اننا إذ نؤكد على العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني؛ فإننا نعبِّر عن مباركتنا وتقديرنا للإخوة في أنصار الله على مواصلة ضرباتهم في قلب الكيان الصهيوني، تضامناً وإسناداً لشعبنا في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها".

من جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ايضا، الضربات التي ينفذها أبطال اليمن الشقيق ضد أهداف داخل الكيان الصهيوني، ومنها الضربة التي استهدفت صباح اليوم السبت، قلب مغتصبة تل أبيب، بصاروخ نوعي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، اليوم السبت، إن الشجاعة والثبات التي يبديها أشقاؤنا اليمنيون في نصرة شعبنا الفلسطيني، في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان المجرم، هي مدعاة فخر واعتزاز لكل أحرار العالم.

كما اصدرت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم السبت، بيانا باركت فيه الضربات اليمنية على كيان الاحتلال مؤكدة ان هذه الضربات وفشل العدو الصهيوني في التصدي لها، تثبت هشاشة المنظومة الأمنية والعسكرية للعدو.

وقال البيان: نبارك القصف الصاروخي الذي نفذه أبطال القوات المسلحة اليمنية في عمق وقلب الكيان الصهيوني وأسفر عن إصابة العشرات من المستوطنين الصهاينة، وان القصف الصاروخي اليمني المبارك يترجم تصميم الشعب اليمني وقيادته الشجاعة على تصعيد الإسناد لغزة عملاً بالواجب الديني والانساني كما أكد قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي.

واضاف البيان بأن استمرار جبهة الإسناد اليمنية وتصاعد عملياتها يربك حسابات الصهاينة ويبدد وهم الانجازات التي يدعي قادة الاحتلال كذباً تحقيقها، و ان الضربات اليمنية المباركة تؤكد الفشل الصهيوني الكبير في تحقيق أهدافه وعجزه الواضح عن مواجهة الصواريخ اليمنية الدقيقة التي تثبت هشاشة منظومته الأمنية والعسكرية .

واضاف بيان لجان المقاومة في فلسطين: كلنا ثقة بالشعب اليمني المجاهد يمن الإباء والعزة والكرامة وقيادته المؤمنة الحكيمة بمواصلة طريق الصمود والمقاومة ونصرة غزة وإسنادها .

هذا وتحدثت وسائل الاعلام الصهيونية عن فشل منظومات القبة الحديدية ومقلاع داوود في اعتراض هذا الصاروخ الذي قالت بانه اصاب بشكل مباشر مبنى في تل أبيب وتسبب بوقوع حريق فيها ايضا، كما اوردت القناة 12 الصهيونية بان جيش الاحتلال بدأ تحقيقات لمعرفة اسباب فشل اعتراض هذا الصاروخ اليمني .

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