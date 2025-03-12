أصفهان مركز انتاج زهرة المنثور

تعتبر منطقة خميني شهر مركزا رئيسيا لإنتاج الزهور العطرية في البلاد بالإضافة إلى خلق فرص العمل وساهم هذا الأمر بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للمنطقة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وإنتاج سنوي يصل إلى حوالي اثني عشر مليون زهرة.