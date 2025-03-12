  1. إيران
  2. الثقافة
١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م

أصفهان مركز انتاج زهرة المنثور

أصفهان مركز انتاج زهرة المنثور

تعتبر منطقة خميني شهر مركزا رئيسيا لإنتاج الزهور العطرية في البلاد بالإضافة إلى خلق فرص العمل وساهم هذا الأمر بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للمنطقة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وإنتاج سنوي يصل إلى حوالي اثني عشر مليون زهرة.

رمز الخبر 1955465
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات