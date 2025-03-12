https://ar.mehrnews.com/news/1955465/ ١٢/٠٣/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م رمز الخبر 1955465 إيران الثقافة إيران الثقافة ١٢/٠٣/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م أصفهان مركز انتاج زهرة المنثور تعتبر منطقة خميني شهر مركزا رئيسيا لإنتاج الزهور العطرية في البلاد بالإضافة إلى خلق فرص العمل وساهم هذا الأمر بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للمنطقة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وإنتاج سنوي يصل إلى حوالي اثني عشر مليون زهرة. أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور أصفهان مركز إنتاج وردة المنثور رمز الخبر 1955465 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة بالصور...غابة فندغلو الرائعة في اردبيل تقرير مصور... جمال ازهار التوليب الربيعية الملونة في الحديقة الايرانية تقرير مصور... معرض "آسارا" لأزهار التوليب سمات تحضير ماء الورد معرض الزهور والنباتات زهور ايران
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