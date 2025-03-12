العميد سريع يعلن عن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية دعما لغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّدت القوات المسلحة أنّ ذلك يأتي إسناداً وانتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ومجاهديه، وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة، والتي منحها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، للوسطاء من أجل دفع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ونظراً إلى عدم تمكن الوسطاء من تحقيق ذلك.

وأكّد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن سريان هذا الحظر سيبدأ من ساعة إعلان هذا البيان (أي في تمام الساعة 11:50 مساءً بالتوقيت المحلي).

وأضاف أنّ أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر "سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلَنة".

وأشار سريع إلى أنّ هذا الحظر "يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء".

وحيّت القوات المسلحة اليمنية الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، مؤكّدةً أنّها ستكون إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أعطى، في الـ7 آذار/مارس الجاري، الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيام، مع تأكيده أنّه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده.

واول أمس، أكّد السيد الحوثي أهمية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيراً إلى أنّ مجموعة من الأنظمة العربية والإسلامية لا تولي هذا الأمر الاهتمام المطلوب.

وشدّد على أنّ القوات المسلحة اليمنية مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم يتم رفع الحصار عن غزة في المهلة المحددة، مضيفاً أنّه "ستبدأ الإجراءات العسكرية لتدخل حيز التنفيذ عند لحظة انتهاء المهلة المحددة".

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