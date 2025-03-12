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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٤٤ م

وزير دفاع الإيراني يصل إلى بيلاروسيا

وزير دفاع الإيراني يصل إلى بيلاروسيا

وصل العميد الطيار عزيز نصيرزاده، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم إلى بيلاروسيا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، استُقبل نصيرزاده في مطار مينسك من قبل كبار المسؤولين في هذا البلد. ووفقًا للبرنامج المعلن، سيلتقي وزير الدفاع الإيراني خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العسكريين والمدنيين في بيلاروسيا، حيث سيتناول النقاش تطوير التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

ستشمل هذه الاجتماعات مناقشة مواضيع مثل التعاون الدفاعي، والتبادلات الفنية، وسبل تعزيز التفاعلات بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين طهران ومينسك، مما يعكس عزم البلدين على زيادة مستوى التعاون المشترك.

/انتهى/

رمز الخبر 1955461
یاسر المصری

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