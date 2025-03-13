انفجار ضخم يهز دمشق اثر هجوم اسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت مصادر إعلامية انه شن الكيان الصهيوني هجوماً على العاصمة السورية دمشق.

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو استهدف مقرا لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة مشروع دمر على مشارف دمشق.

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