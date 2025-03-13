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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م

انفجار ضخم يهز دمشق اثر هجوم اسرائيلي

انفجار ضخم يهز دمشق اثر هجوم اسرائيلي

عقب هجوم للكيان الصهيوني، هز العاصمة السورية انفجار ضخم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت مصادر إعلامية انه شن الكيان الصهيوني هجوماً على العاصمة السورية دمشق.

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو استهدف مقرا لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة مشروع دمر على مشارف دمشق.

/انتهى/

رمز الخبر 1955501
جواد ماستری فراهانی

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