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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٤٣ م

هجوم مسلح في السويداء بسوريا يسفر عن قتيل وعدد من الجرحى

هجوم مسلح في السويداء بسوريا يسفر عن قتيل وعدد من الجرحى

في هجوم مسلح على مخيم في منطقة الثعلة بمدينة السويداء السورية، قُتل طفل وأصيب عدد آخر.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أسفر إطلاق نار من مجموعة من الأشخاص بعد ظهر يوم الأحد على مخيم بالقرب من الورش الواقعة في بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي عن مقتل طفل وإصابة أربعة آخرين.

وذكرت شبكة "المیادین" الإخبارية أن ثلاثة من الجرحى في هذا إطلاق النار هم أيضًا أطفال.

في الوقت نفسه، تواجه بعض المحافظات السورية فوضى أمنية.

وقالت بعض المصادر المحلية للمیدین: في إطلاق نار وقع أمام مسجد في قرية "حيالين" في ريف حماة، قُتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 12 آخرين.

كما أعلن الدفاع المدني السوري أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، وقع انفجار غير معروف بالقرب من مدرسة في مدينة إدلب، مما تسبب في أضرار مادية، ولم يسفر هذا الانفجار عن أي خسائر بشرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955098

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