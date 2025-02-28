مقتل نجل "الأب روحي" لطالبان في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلا عن المنشر، أنه وقع انفجار انتحاري في مدرسة “دار العلوم حقانية” بمدينة نوشيرا في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بينهم رئيس المدرسة، "مولانا حامد الحق، نجل "سميع الحق"، الأب الروحي لحركة طالبان، الذي يعد من أبرز القيادات الدينية في باكستان وزعيم جماعة علماء الإسلام.

وقع الانفجار أثناء تجمع المصلين في القاعة الرئيسية للمدرسة لأداء صلاة الجمعة. وقد أُعلن عن حالة الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية في منطقة بيشاور، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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