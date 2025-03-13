بزشكيان: الاعداء لا يمكنهم خلق مشاكل لنا بفرض الحظر على نفطنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء مع فنانين وناشطين في الحرف اليدوية بجنوب شرق محافظة طهران، اليوم الخميس، اكد الرئيس بزشكيان أن مؤامرات الأعداء ضد الشعب الإيراني لن تجديهم نفعا، قائلاً: "ما دام لدينا رصيدنا الوطني من المتخصصين والنخب والمنتجين والحرفيين والفنانين، فلن نقلق بشأن حظر النفط".

وأضاف بزشكيان: "نواجه مشاكل عندما نخسر رصيدنا. إن أية أمة تعتمد على رصيدها المادي فقط سوف تدمر يوما ما، ولذلك يجب علينا الاهتمام بالرصيد البشري، المنتجين، الفنانين، رجال الأعمال، والعلماء. إذا انتبهنا لهؤلاء ولم نعرقل أنشطتهم فإن التهديدات والعقوبات ستفشل".

وأضاف: "أميركا تضغط علينا لأننا جعلنا أنفسنا معتمدين على النفط والغاز، وطالما أننا معتمدون على الموارد الجوفية، فإذا نفدت أو جرى منعنا من بيعها سنواجه مشاكل. إذا قمنا بإبداع وإنتاج الفن، فلا يمكن لأي قوة ان تقف امامنا".

وأكد رئيس الجمهورية على دعم الحكومة غير المشروط للفنانين وتوفير منصة لهذه المجموعة للعمل، وقال: من المؤكد أن هناك أشخاصًا بيننا يمكنهم طرح أفكار جديدة والقيام بأشياء جديدة، ولكن يجب أولاً بلورة هذا الاعتقاد فينا".

وأكد على قدرة الإنسان على الابتكار، وقال: "إذا كنا نعتقد أننا قادرون على حل المشاكل بأيدينا وذكائنا وقوتنا، فلن تتمكن أي قوة من إركاعنا. نحن في إيران ، كل مكان فيها مليء بالكنوز، وليس من اللائق بنا أن نكون على ما نحن عليه الآن. لتجاوز هذه الظروف، نحتاج إلى رؤية جديدة، وتعاطف جديد، ودعم جديد. يجب أن نخلق لأنفسنا ظروفًا جديدة، وفي هذه الظروف فقط يمكننا أن نعيش معًا بعز وشموخ.