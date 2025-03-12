بزشكيان: لا نخشى تهديدات الأعداء

وأشار الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، خلال كلمة له في اليوم الوطني للشهيد، اليوم الأربعاء، إلى العقوبات الأمريكية والتهديدات الأوروبية وقال: يجب أن نكون متحدين. والتطلعات ووجهات النظر التي عرضها علينا قائد الثورة تؤكد لنا انه بالتماسك والوحدة لن يكون للتهديدات الأوروبية والعقوبات الأمريكية أي تأثير. وأضاف: خلال الحرب أراد صدام الاستيلاء على الأهواز في ثلاثة أيام، وكان العالم كله يؤيده، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن شعبنا كان في الميدان بدون أي مكافأة أو فضل.

وتابع: "على مر التاريخ، كانت الأراضي الإيرانية تتعرض للحملات في كل حرب، وكان لشبابنا شرف عظيم أن يمنعوا احتلال الأراضي الإيرانية. نحن لا نخشى تهديدات الأعداء، بل نخشى أنفسنا، لأننا إذا تكاتفنا، فلن نسمح لأي إيراني أو أي إنسان أن يظل في فقر أو جوع أو تشرد أو نقص في العلاج". إذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا أن نشك في معتقداتنا.

وأكد الرئيس أننا الآن أقوى مما كنا عليه في بداية الثورة، وتابع: "لقد شككنا في معتقداتنا، وأنانيتنا هي التي لا تسمح لنا بالتواجد على الساحة وحل مشاكلنا". إذا كنا معًا، فلا يمكن لأي قوة أن تسقطنا.

وقال بزشكيان في حديثه لعائلات الشهداء: "عندما تشير لنا القيادة إلى الطريق، يجب علينا أن نتكاتف ونواصل المسير".