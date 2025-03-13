الرئيس الايراني: يجب ان نرسم المستقبل بأيدينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس اننا يجب ان نتحرك بدعم ومشاركة ومواكبة من الشعب لبناء البلاد والتغلب على المشاكل ونيل العزة والشموخ.

وأشار إلى مبادئ الدين وضرورة الفهم العميق والشخصي لها، وأكد: أن نظرتنا للعالم يجب أن تكون واسعة، ولا تقتصر على يومنا هذا. علينا أن نتخيل مستقبلًا بعيدًا، ربما بعد 100 عام أو حتى 100 مليار سنة من الآن. هذا الكون والمجرات ليسا منفصلين ونحن مسؤولون عن المستقبل.

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث امام جمع من مدراء منطقة جنوب شرق محافظة طهران أنه يجب بداية ايجاد التوازن بين الموارد والاستهلاك ومن ثم الاستفادة من الفرص وازالة التهديدات لمواصلة التحرك على طريق التنمية و التقدم.

وقد زار بزشكيان اليوم بعض مدن جنوب شرق محافظة طهران ضمن جولته الرابعة على المحافظة.