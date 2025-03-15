بزشكيان: على امريكا واوروبا ان يفهمو ان الشعب الايراني لن يرضخ ابدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"اليوم السبت، في تصريحه خلال اجتماع مع مجموعة من المحسنين ومسؤولي مؤسسات البر والاحسان في البلاد : لقد عملنا طوال السنوات الماضية، بإيمان وقناعة في سبيل خدمة الوطن والشعب؛ مضيفا : هدفنا الوحيد هو العمل من أجل المواطنين، لا شئ سوى ذلك، وواجبنا هو السعي لحل مشاكل الشعب، ونحن لن نتهرب من هذه المسؤولية حتى اللحظة الأخيرة.

وأشار الرئيس "بزشكيان" إلى دور الشعب الايراني في إدارة الأزمات وشؤون البلاد؛ قائلا : على مر التاريخ، كان المواطنون هم الذين صمدوا في أصعب الظروف.

وأضاف : اليوم أيضا، هناك دول متوهمة، مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية، بأن إيران ضعفت ويمكنها ممارسة الضغط عليها، ولكن ما لا يفهمه هؤلاء، هو أن الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للذل؛ مشددا بانه لو تحلينا بالتضامن والوحدة، فيمكننا تجاوز كل المشاكل والمضي في اعمار البلاد.

وأكد الرئيس بزشكيان على ضرورة التضامن الوطني، مردفا : هذا هو إيماننا، وهذه هي قناعتنا، وسنواصل العمل على هذا الأساس، حتى لو سعى الاخرون لمجابهتنا، سنظل نمد أيدينا إليهم، لأن البلاد لا يمكن بناؤها إلا بالوحدة والتعاون.

وختم الرئيس الإيراني بقوله : لقد عملنا طوال هذه السنوات بإيمان وقناعة في طريق الخدمة، هدفنا الوحيد هو العمل من أجل الشعب فقط.