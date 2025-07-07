الرئيس الايراني يؤكد على أولوية تطوير شبكات النقل مع دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، خلال تفقده مدينة أستارا (شمالي البلاد)، صرح بأن إحدى أولويات الحكومة اليوم تكمن في إصلاح واستكمال وتشغيل سريع لشبكات الاتصال والنقل، سواء كانت سككا حديدية أو طرقا برية أو بحرية، مع الجيران ودول الشمال مثل أذربيجان وروسيا وكازاخستان وتركمانستان.

وأوضح الرئيس "بزشكيان" في تصريح للصحفيين خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين لمدينة أستارا (بمحافظة كيلان - شمال ايران) : نحن نمتلك في هذه المنطقة بحرا وحدودا واسعة والعديد من الدول المجاورة، وكل هذه الأمور تمثل سبلا لتعزيز وتطوير التجارة من خلال انتهاج أساليب وإمكانيات متعددة.

وتابع الرئيس الإيراني : إن هذه الإمكانيات، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإلغاء التعريفات التجارية مع الدول الأعضاء مثل كازاخستان وأرمينيا وروسيا وغيرها، تعد هذه الامكانيات فرصا ذهبية بالنسبة لرجال الاعمال والمصنعين في البلاد.