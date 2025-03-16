بزشکیان خلال حديثه مع رئيس وزراء أرمينيا: نرحب بالسلام بين الجيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، تناولت المحادثة الهاتفية التي جرت صباح اليوم الأحد، مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأحداث في منطقة القوقاز، بما في ذلك الاتفاق بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان حول مسودة معاهدة السلام بين البلدين.

وأعرب بزشکیان في هذه المكالمة عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، مهنئًا البلدين والشعبين الجارين على هذا الإنجاز المهم. وأكد أن إيران دائمًا ما ترحب بإقامة السلام والتعاون والاستقرار في المنطقة، خاصة بين الجيران مع الحفاظ على وحدة أراضي الدول.

وفي جزء آخر من حديثه، أشار الرئيس الإيراني إلى العلاقات الجيدة والمتنامية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا، مؤكدًا على ضرورة التزام المسؤولين رفيعي المستوى في كلا البلدين بتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.

من جانبه، استعرض نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، خلال هذا الاتصال الهاتفي، سير المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان حول مسودة معاهدة السلام، معربًا عن تقديره لدور إيران ودعمها في تحقيق هذا الاتفاق. وأضاف أن أرمينيا ستبذل جهودًا مستمرة لاستكمال المفاوضات والاستشارات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، مع الأمل في أن نشهد قريبًا توقيع وتنفيذ هذه المعاهدة.

كما أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن شكره لبزشكيان على جهوده في تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين في هذه المرحلة الجديدة، مؤكدًا على اهتمام بلاده وعزمها على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

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