بزشكيان: وحدة الشعب الايراني احبط مخططات الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" ادلى بهذا التصريح، اليوم السبت، خلال رعايته حفل "الجائزة الوطنية لتشبيب السكان" الذي عقد في طهران لنسخته الثالثة؛ منوها الى دور الوحدة والانسجام في حماية البلاد من مؤامرات الاعداء، مشيرا في السياق إلى تجربة الحرب الـ 12 يوما الأخيرة، وأكد بأن "شعبنا وقف إلى جانب النظام والقيادة، وأحبط مخطط العدو بفضل وحدته وتماسكه".

وتابع رئيس الجمهورية، أن "هذا التضامن سيقود إلى نمو البلاد وازدهارها"؛ مؤكدا بالقول، "ينبغي لنا استنادا إلى تعاليمنا الدينية، ألا نركع إلا أمام الله تعالى؛ فإن تحقق ذلك، سنمتلك جيلا من الشباب القادر على بناء الوطن".

واكمل بزشكيان : إن مستقبل البلاد يصنعه الشباب، ويجب أن تسود روح المودة والصدق والإخلاص في هذا المجتمع، لا سيما بين الشريحة الشبابية؛ ونحن في الحكومة سنبذل قصارى الجهود من أجل حماية شبابنا ليواصلوا مسيرتهم في حياة مفعمة بالأمل والمحبة.