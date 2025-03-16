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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٥٦ م

إيران تصبح عضواً في نادي الذكاء الاصطناعي العالمي

إيران تصبح عضواً في نادي الذكاء الاصطناعي العالمي

قال نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة: "في مارس 2025، سيتم تقديم النسخة النهائية والتكميلية لمنصة الذكاء الاصطناعي الوطنية مفتوحة المصدر بقدرات أوسع واستقرار عالي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسين أفشين قال في مراسم إزاحة الستار عن النسخة التجريبية من منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية، ان ايران اصبحت اليوم عضوًا في نادي الذكاء الاصطناعي العالمي، ونحن مدينون بهذه العضوية للفريق المتواضع والمخلص الذي قدم بنية تحتية قوية في هذا المجال.

ولكن هذه ليست نقطة النهاية؛ نحن نبدأ اليوم الطريق الكبير التالي: إنشاء "نموذج اللغة الإيرانية العظيمة"، أصلي بالكامل ومفتوح المصدر تمامًا.

ولا يعد هذا النموذج مجرد خطوة تكنولوجية؛ بل إنها بداية عصر جديد في التكنولوجيا الوطنية من شأنها أن تقلل من اعتماد البلاد على النماذج الأجنبية، وبالإضافة إلى المساعدة في توسيع استخدام اللغة الفارسية في العالم الرقمي، فإنها ستمهد الطريق لنمو الذكاء الاصطناعي في جميع الصناعات في البلاد.

لقد وقعنا الآن عقودًا جادة مع 13 من أفضل الجامعات في البلاد. الخبراء الأكاديميون على استعداد لنشر الجيل الجديد من أدوات الإدارة الذكية في الهيئات التنفيذية بمجرد حصولها على البيانات من المنظمات والوزارات. وفي بعض المناطق، بدأت هذه العملية بالفعل وأسفرت عن نتائج واعدة.

إن هدف هؤلاء المساعدين ليس أكثر من زيادة الدقة والسرعة والذكاء في اتخاذ القرار وإدارة البلاد.

تساعد هذه الأدوات الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وإنسانية وذكاءً.

/انتهى/

رمز الخبر 1955599

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