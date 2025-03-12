افتتاح المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء، من دائرة العلوم لرئاسة الجمهورية، أعلن "حسين أفشين" هذا الخبر على هامش حديقة الحكومة، وقال: "المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تم إنشاؤها بدعم من دائرة العلوم، ستدخل حيز التشغيل قبل نهاية هذا العام."

وكان قد أعلن سابقًا أن إحدى الخطوات الجادة لدائرة العلوم والتكنولوجيا لرئاسة الجمهورية في مجال بنية الذكاء الاصطناعي هي تصميم منصة إيرانية للذكاء الاصطناعي، قادرة على توفير الخوارزميات الجاهزة والمعدة مسبقًا في هذا المجال.

ووفقًا له، تم تصميم هذه المنصة بالتعاون مع إحدى الجامعات في البلاد.

وفيما يتعلق ببرامج هذه الدائرة المستقبلية في عام 1404 (2025 ميلادي)، قال معاون العلوم لرئيس الجمهورية: "سيكون العام المقبل عامًا مليئًا بالإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي. منذ تولي هذه الدائرة في أكتوبر من هذا العام، بذلنا جهودًا لجعل تطوير وتعزيز الذكاء الاصطناعي في البلاد أولوية، وسنعمل على نمذجة ونشر النماذج الناجحة."

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