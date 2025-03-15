أفشين: جميع الشركات المعرفية ستنضم إلى المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار أفشين إلى أن هذه المنصة تتمتع بعدة مزايا، أولها أنها ستجعل البلاد أكثر استقلالية، وثانيها أنها ستتيح للباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إمكانية تطوير خوارزمياتهم بتكاليف منخفضة جدًا.

وأوضح أنه تم بدء العمل على هذه المنصة منذ 20 أكتوبر الماضي، حيث عمل فريق مكون من 100 شخص بشكل متواصل حتى اليوم، 15 مارس، لإطلاق هذه المنصة.

وأضاف: "في العام المقبل، سنقدم بالتأكيد أخبارًا جيدة في مجال الذكاء الاصطناعي. جميع الشركات المعتمدة على المعرفة ستنضم إلى هذه المنصة، وخلال عام 2025 سنصدر النسخة النهائية والمحدثة مع ابتكارات جديدة في نمذجة البيانات، لنتمكن من تقديم أفكار جديدة للعالم."

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