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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٣٩ ص

أفشين: جميع الشركات المعرفية ستنضم إلى المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي

أفشين: جميع الشركات المعرفية ستنضم إلى المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي

أكد معاون العلوم والتكنولوجيا المعتمدة على المعرفة لرئيس الجمهورية، أفشين، أن النقاش حول المنصة الوطنية للذكاء الاصطناعي سيساعد في استخدام الخوارزميات المحلية المكتوبة دون الحاجة إلى الاعتماد على عناوين IP خارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار أفشين إلى أن هذه المنصة تتمتع بعدة مزايا، أولها أنها ستجعل البلاد أكثر استقلالية، وثانيها أنها ستتيح للباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي إمكانية تطوير خوارزمياتهم بتكاليف منخفضة جدًا.

وأوضح أنه تم بدء العمل على هذه المنصة منذ 20 أكتوبر الماضي، حيث عمل فريق مكون من 100 شخص بشكل متواصل حتى اليوم، 15 مارس، لإطلاق هذه المنصة.

وأضاف: "في العام المقبل، سنقدم بالتأكيد أخبارًا جيدة في مجال الذكاء الاصطناعي. جميع الشركات المعتمدة على المعرفة ستنضم إلى هذه المنصة، وخلال عام 2025 سنصدر النسخة النهائية والمحدثة مع ابتكارات جديدة في نمذجة البيانات، لنتمكن من تقديم أفكار جديدة للعالم."

/انتهى/

رمز الخبر 1955553
یاسر المصری

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