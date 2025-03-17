"المرصد السوري": استشهاد 9 من عائلة واحدة بينهم أطفال بقصف تركي على ريف عين العرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، بأنّ طائرة حربية تركية ارتكبت مجزرة مروّعة بحقّ المدنيين في الريف الواقع بين قريتي قومجي وبرخ بوتان جنوبي عين العرب (كوباني)، حيث استهدفت بغارة جوية مسكن عائلة تعمل في مجال الزراعة، مما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين بينهم 5 من أطفال على الأقل، وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار المرصد إلى أنه تمّ نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقّي العلاج، وسط استنكار واسع لهذه الجريمة التي تُعدّ "انتهاكاً صارخاً" لحقوق الإنسان.

وأفاد مراسل الميادين، صباح اليوم، بأنّ قصفاً تركياً عنيفاً استهدف منطقة صوامع الحبوب في مدينة صرين، جنوب عين العرب كوباني في ريف حلب الشرقي.

ويأتي القصف التركي، في ظل التصعيدات العسكرية التركية في شمال سوريا، ما يفاقم معاناة المدنيين العزل.

وطالب "المرصد السوري" الحكومة التركية بـ"التوقّف الفوري عن قتل المدنيين السوريين والعمليات العسكرية التي تشنّها في شمال سوريا".

ووفق ما أوردته توثيقات “المرصد السوري”، منذ بدء التصعيد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2024، فقد بلغ عدد القتلى 650 شخصاً، حيث رأى (المرصد) أنّ الهجمات التركية الأخيرة تمثّل "تصعيداً غير مسبوق"، وفي وقت تحاول فيه أنقرة فرض واقع ميداني جديد، وسط دعوات متزايدة لإيقاف التصعيد.

واستأنف الجيش التركي قصفه الجوي على مواقع لـ"قسد" في محيط سد تشرين، في 13 آذار/مارس الجاري، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن اتفاق بين الرئيس الانتقالي والقائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، فيما يشبه إطلاق نار على الاتفاق وتأكيداً لعدم رضا أنقرة على تفاصيله.

وعلّقت على ذلك مصادر كردية، في تصريح للميادين نت، قائلةً إنّ "تركيا تعتبر نفسها أحد المتضررين من الاتفاق، لكونه أعطي اعترافاً محلياً واضحاً لـ"قسد"، مع الإقرار بإشراكها في حكم البلاد"، مبيّناً أن "أنقرة اطّلعت على الاتفاق، لكنها لم تكن راضية عن الكثير من تفاصيله".

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