«الصدر»: على الدول العربية والإسلامية التحرك لوقف العدوان ضد اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي بيان صدر عنه صباح اليوم الاثنين، أكد الصدر: "نحن أبناء بني هاشم، ولا نخاف من الموت. المعركة والنضال هما طريقنا، ونحن مستعدون للتضحية من أجل الدين والوطن".

وأضاف: "نحن من قاتلنا المحتلين والإرهابيين. إن التوترات الطائفية في المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان والعراق، تثير القلق".

وشدد الصدر على أن "العدو الصهيوني الأمريكي يسعى لإشعال الحروب ضد شعوب المنطقة، وخاصة فلسطين ولبنان، ثم اليمن".

وطالب الشخصيات البارزة والحكام في الدول العربية بالتحرك لوقف هذا الاعتداء الصهيوني الأمريكي على اليمن ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الأراضي السورية.

كما دعا الصدر إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، محذرًا من أن استمرار هذا الحصار سيؤدي إلى تهجير سكان القطاع، وبيع هذه الأرض للقرود والخنازير.

وخاطب الحكام في الدول الإسلامية والعربية محذرًا من السكوت أمام هذه التطورات، مشيرًا إلى أن الندم بعد فوات الأوان لن يجدي نفعًا.

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