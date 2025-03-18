اتفاق بين لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات الحدود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سانا، أن وزير دفاع النظام الأرهابي الجولاني، اعلن إنه تم التوصل إلى اتفاق مع لبناني ينص على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين".

ففي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير الدفاع اللواء ميشال منسى أجرى اتصالا بنظيره السوري مرهف أبو قصرة و"بحثا التطورات الحاصلة على الحدود، وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أن عدد القتلى والجرحى في الاشتباكات على حدود البلاد مع سوريا، والتي بدأت قبل يومين، وصل إلى 59.

وبحسب تقرير الوزارة، فقد قُتل 7 أشخاص وأصيب 52 آخرون في هذه الاشتباكات حتى الآن.

/انتهى/