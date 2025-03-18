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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٢ ص

الأدميرال سياري: إذا اندلعت حرب فالخسائر التي سيتكبدها العدو ستكون أكبر من خسائرنا

الأدميرال سياري: إذا اندلعت حرب فالخسائر التي سيتكبدها العدو ستكون أكبر من خسائرنا

صرح نائب الشؤون التسيقية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأدميرال حبيب الله سياري ان لدينا خبرة استخباراتية ويمكننا الإضرار بمصالح العدو في المنطقة،حيث انه إذا اندلعت حرب فإن الخسائر التي سيتكبدونها ستكون أكبر من خسائرنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الشؤون التنسيقية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأدميرال حبيب الله سياري، في تصريحات صحقية له اليوم الثلاثاء بشأن تصريحات قائد الثورة الاسلامية بشأن القوة الدفاعية الإيرانية والرد الساحق على المعتدين على بلدنا: "قال قائد الثورة الاسلامية إننا لن نبدأ حربا، ولكن إذا اندلعت الحرب، فإن الضربة التي نلحقها والخسائر التي يتكبدونها ستكون بالتأكيد أكبر من خسائرنا، وهذه حقيقة يجب أخذها في الاعتبار".

وقال نائب الشؤون التنسقية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "على أي حال، لدينا القدرات والمعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تضر بمصالح العدو في المنطقة، وهذا أمر طبيعي".

وأضاف الأدميرال سياري: "ما قاله قائد الثورة بكل ثقة هو أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية، وان الجيش، بالاعتماد على قدراته في المجالات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية والغواصات، وبالنظر إلى اعتماده على الذخائر المتقدمة التي طورناها وصنعناها اليوم، لديه القدرة على الرد على العدو بكل قوة حيثما كان ذلك ضروريا ووفقا للأوامر".

/انتهى/

رمز الخبر 1955666
جواد ماستری فراهانی

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