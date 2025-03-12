اغتيال سفير سوري منشق في منزله بالصنمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن وأفاد مصدر محلي بأن ثلاثة أشخاص مجهولين اقتحموا منزل الشقيقين في فترة العصر من يوم الثلاثاء 11 مارس، وأطلقوا النار عليهما قبل أن يفرّوا من المكان، مشيرا إلى أن هوية الجناة ما تزال مجهولة.

وأكد المصدر أن الشقيقين لم يكن لديهما أي خصومات أو ثأرات مع أي من أهالي المنطقة، قائلا: "ليس لديهما أي مشاكل أو ثأر مع أحد".

وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية حاليا، ويتم العمل على مراجعة لقطات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان لتحديد هوية الجناة.

من جهتها، ذكرت "الإخبارية السورية" أن إدارة الأمن العام فرضت حظر تجول في مدينة الصنمين في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخرا في المنطقة.

يذكر أن اللباد كان وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا في وقت سابق، انشق عن النظام عام 2013، والتحق في صفوف الثورة السورية، وعمل ممثلا للائتلاف في فرنسا.

يحمل اللباد دكتوراه في الأدب الفرنسي ودبلوما عاليا في الترجمة وماجستيرا في العلاقات الدولية، وهو من مواليد مدينة الصنمين عام 1962م، وعاد إلى مدينته الصنمين قادما من فرنسا منذ مدة قصيرة.

وفي المقابل، أشارت بعض المواقع الإخبارية إلى أن السفير السابق كان ينوي العودة إلى فرنسا بعد خمسة أيام فقط من وصوله.

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