الأدميرال سياري: سنعاقب من اراد الاعتداء على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نائب الشؤون التنسيقية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري، أن "جهودا كبيرة بذلت لتحسين قدرة الجيش على تنفيذ المهام، ويمكن ملاحظة هذه الجهود عن كثب في القوات البرية والجوية والدفاعية والبحرية، وكذلك مقر الدفاع الجوي".

وفي إشارة إلى قدرة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرد على تهديدات الأعداء، تابع الأدميرال سياري: "إذا تم اتخاذ أي إجراء ضد إيران الإسلامية، فسنعاقب المعتدين".

وأضاف نائب الشؤون التنسيقية للجيش الايراني: "يجب أن يكون لدينا موارد بشرية تؤمن بمبادئ وقيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولدينا هذه القدرة.. لقد تلقت قوات الجيش التدريب اللازم في الظروف الصعبة وتستطيع الرد على العدو في أسوأ الظروف".

وأكد على ضرورة امتلاك المعدات القوية، وقال: "رغم العقوبات الواسعة التي فرضها الأعداء منذ انتصار الثورة الإسلامية، فإن جيش الجمهورية الإسلامية، بفضل الله، وبتوجيه شامل من قائد الثورة الإسلامية (حفظه الله) وجهود أفراده، حصل على المعدات اللازمة للدفاع عن البلاد".

وأكد الأدميرال سياري أننا اليوم نتحرك على حافة المعرفة، مضيفا: "اليوم، حدثت تطورات وتقدمات كثيرة في القوات البرية والدفاعية والجوية والبحرية، وتم وضع العديد من الأنظمة والذخائر والمعدات في متناول وحدات الجيش".

وأضاف: "تم الاهتمام بأنواع مختلفة من الحرب الناعمة والصعبة والحديثة، بما في ذلك الحرب المعرفية ومجالات الطائرات بدون طيار والإلكترونيات والحرب السيبرانية، وقد أحرزنا تقدماً في هذه المجالات".

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