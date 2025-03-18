غزة...أكثر من 230 شهيدا و350 جريحا بالهجوم الجديد للاحتلال على القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال، كانت قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة على عدة مناطق في أنحاء القطاع.

وبدوره أعلنت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 230 شهيدا واصابة 350 آخرين منذ استئناف الاحتلال الهجوم على غزة فجر اليوم.

ومن جهته، أعلن مكتب نتنياهو، عن استئناف الحرب على قطاع غزة، وان دائرتها ستتوسع تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

ويأتي استئناف العدوان الصهیوني على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، اسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

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