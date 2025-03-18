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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص

اليمن: لدينا خيارات مؤلمة للرد على أمريكا

اليمن: لدينا خيارات مؤلمة للرد على أمريكا

كشف مصدر يمني رفيع المستوى عن وجود خيارات مؤلمة في مواجهة العدو الأمريكي.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين، أكد مصدر يمني أن العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر لن تتوقف إلا مع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف: "يجب على العدو أن يفهم هذه المسألة بعيداً عن الخطابات الاستفزازية. إن العدو الأمريكي هو من عسكَر البحر الأحمر، حيث تسير السفن في هذه المنطقة بأمان باستثناء السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني."

وشدد المصدر اليمني على أن "اليمن دولة مستقلة، وتتخذ قراراتها بشكل مستقل. نحن لا نقبل بالعدوان، ويجب على اللوبي الصهيوني أن يفهم ذلك."

وأشار إلى أن "استمرار الحصار على غزة سيدفع اليمن إلى اتخاذ خيارات عسكرية جديدة. كما أن استمرار الاعتداءات الأمريكية سيجعل اليمن يتبنى خيارات مؤلمة لم يتم اختيارها حتى الآن. يجب على الشعب الأمريكي أن يدرك أن ترامب يقود اقتصادهم نحو الدمار. واستهداف حاملة الطائرات الأمريكية هو مجرد بداية القصة."

/انتهى/

رمز الخبر 1955655
یاسر المصری

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