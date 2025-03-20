في إطار وساطة عراقية.. عادل عبد المهدي يصل صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن عين عدن، أنه وفقا لمصادر لحركة انصار الله في اليمن، تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وساطة لنقل مقترحات أمريكية تتعلق بالأوضاع في البحر الأحمر.

تزامنت الزيارة مع تقارير إعلامية أفادت بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أجرى محادثة مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في وقت سابق من الأسبوع، تناولت سبل تهدئة التصعيد في البحر الأحمر.

وأشارت مصادر عراقية إلى أن الولايات المتحدة عرضت وقف الهجمات على انصار الله مقابل التزامها بعدم استهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر، وهو ما قد يكون ضمن الرسائل التي ينقلها عبد المهدي إلى قيادة صنعاء.

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