البيت الأبيض: الكيان الإسرائيلي استشار إدارة ترامب بشأن الهجوم على غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريحات لها خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أضافت لويت بنبرة حادة: "كما أوضح ترامب، فإن حماس، وحركة انصار الله اليمنية، وإيران، وكل من يسعى إلى ترهيب ليس فقط الكيان الإسرائيلي بل أمريكا أيضاً، سيتحملون عواقب أفعالهم".

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع في حركة حماس، لم تكشف عن اسمه، أن الكيان الصهيوني قد ألغى اتفاق وقف إطلاق النار بشكل أحادي.

وفي بيان لها، اعتبرت حركة حماس أن رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظامه "النازي" يتحملان المسؤولية الكاملة عن عواقب العدوان الوحشي على غزة.

وادعت مكتب نتنياهو أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية بعد أن رفضت حماس الاقتراحات الأمريكية لتمديد الهدنة. كما أفاد مراسل قناة "الجزيرة" بوقوع انفجارات في المناطق الشمالية الغربية من غزة، مشيراً إلى تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية والمقاتلة الإسرائيلية في تلك المنطقة.

وذكرت "الجزيرة" أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة من غزة أسفرت عن استشهاد 131 شخصاً، من بينهم 77 في خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب عدد كبير من سكان غزة جراء هذه الهجمات. وتستمر الجرائم الإسرائيلية في غزة في الوقت الذي تستهدف فيه الطائرات الحربية والقاذفات الأمريكية والبريطانية اليمن في الأيام الأخيرة.

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