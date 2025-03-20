بقائي: تقاعس مجلس الأمن تجاه جرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أمر مخز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب إسماعيل بقائي عن حزنه العميق لسقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال أبرياء، وتدمير البنية التحتية الحيوية لليمن نتيجة العدوان العسكري الأمريكي. ووصف هذه الهجمات بأنها أمثلة على جرائم العدوان وجرائم الحرب، واعتبر تقاعس مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى تجاه هذه الجرائم أمرًا مخجلًا وغير مبرر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى مجزرة مئات النساء والأطفال الفلسطينيين خلال قصف مناطق مختلفة من غزة خلال الأيام القليلة الماضية، واعتبر الداعمين العسكريين والماليين والسياسيين للنظام الصهيوني شركاء في جرائمه، مشيرا إلى: "إن الهجمات الأمريكية المتزامنة على اليمن - والتي بدأت خلال حكم الحزب الديمقراطي ورئاسة بايدن - مع تكثيف الإبادة الجماعية في غزة لا تدع مجالا للشك في المؤامرة الأمريكية الصهيونية المشتركة لإضعاف الأمة الإسلامية والقضاء على أي دعوة للتضامن والدعم للشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد بقائي على المسؤولية المشتركة للأمة الإسلامية لوقف جرائم الكيان الصهيوني واعتداءات الولايات المتحدة على الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية، داعيا إلى التعبئة الشاملة والفعالة من قبل الحكومات الإسلامية في هذا الصدد وإلى جهود منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق هذا الهدف.

هذا وأفادت مصادر إخبارية باستشهاد 71 مواطنا فلسطينيا على الأقل منذ فجر اليوم الخميس في هجمات الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما دمرت الغارات الجوية صباح اليوم على قطاع غزة ما لا يقل عن 10 منازل ومخزنا للمساعدات الإنسانية ومسجدا في شمال وجنوب قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، دعماً للكيان الصهيوني، غارات جوية على اليمن خلال الايام الماضية استهدفت مناطق سكنية ومراكز مدنية في البلاد.

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