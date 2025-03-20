https://ar.mehrnews.com/news/1955733/ ٢٠/٠٣/٢٠٢٥، ١٢:٠٦ م رمز الخبر 1955733 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٠/٠٣/٢٠٢٥، ١٢:٠٦ م إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران أقيمت في جامعة طهران مراسم إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك بحضور محبي أهل البيت عليهم السلام. إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران رمز الخبر 1955733 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة تقرير مصور ... مراسم احياء ليلة الـ21 من شهر رمضان المبارك في مرقد الامام الخميني (رض) تقرير مصور ... مراسم إحياء ليلة 19 من رمضان في جمیع انحاء البلاد أعمال ليلة القدر "الليلة الثالثة و العشرین" من شهر رمضان المبارك سمات احياء ليلة القدر ايران جامعة طهران
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