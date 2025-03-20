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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٦ م

إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران

إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران

أقيمت في جامعة طهران مراسم إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك بحضور محبي أهل البيت عليهم السلام.

رمز الخبر 1955733
شیرین سماره

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