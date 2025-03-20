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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٧:٥٧ م

قائد القوات البرية للحرس الثوري: النجاح الحاصل خلال السنوات الماضية رهن بلا شك بصمود وجهود القادة

قائد القوات البرية للحرس الثوري: النجاح الحاصل خلال السنوات الماضية رهن بلا شك بصمود وجهود القادة

أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور ان النجاح الحاصل خلال السنوات الماضية رهن بلا شك بالنصرة الالهية وايمان وصمود وجهود القادة وافراد الحرس الثوري والتعبئة والجنود لا سيما تضحيات الشهداء الابرار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، في رسالة بمناسبة السنة الايرانية الجديدة قال ان العمليات القتالية والدفاعية والامنية الناجحة والعديدة التي نفذت في العام الايراني المنصرم والتقدم والانتصارات القيمة التي تحققت في مختلف المهام لا سيما الاجراءات الاستخباراتية الخاصة والمناورات الهجينة والدفاعية والامنية والانشطة الشاملة للبناء وازالة الحرمان عن المناطق الحدودية الاقل نموا والتي انجزت على يد القوات البرية للحرس الثوري، ساهمت في تعزيز الامن المستدام القائم وكذلك ايجاد الردع المقتدر في مواجهة اطماع وتهديدات المعاندين للدودين للنظام.

واكد ان كل التقدم والنجاح الحاصل خلال السنوات الماضية رهن بلا شك بالنصرة الالهية وايمان وصمود وجهود القادة وافراد الحرس الثوري والتعبئة والجنود لا سيما تضحيات الشهداء الابرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1955752
شیرین سماره

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