بقائي: نضمن المصالح الوطنية من خلال الدبلوماسية بالاعتماد على القدرة الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بقائي بارك في رسالة بمناسبة حلول العام الايراني الجديد، متيمنا باسم الإمام علي بن ابي طالب (ع)، ومهنئًا الشعب الإيراني داخل البلاد وخارجها، وكذلك كل من يحتفل بعيد النوروز، قائلا : النوروز ليس مجرد تغيير في الفصول بالنسبة لنا، بل هو تجسيد للأمل والتجديد ورمز لإرادة صاغت مصير هذه الأرض عبر التاريخ الحافل بالصعود والهبوط، وحافظت على إيران حتى يومنا هذا."

وأضاف: "في هذه الأيام الأولى من الربيع، نحتفل أيضًا بالذكرى السنوية لحركة تأميم صناعة النفط. حدث كان نتاج إرادة الشعب ووحدته للدفاع عن حقوقه الفطرية وحماية الكرامة الوطنية في مواجهة الابتزاز والتخويف الأجنبي."

وتابع المتحدث باسم الدبلوماسية الإيرانية: "اليوم أيضًا، فان الجمهورية الإسلامية الايرانية، بدعم من الشعب واستنادًا إلى الخبرات التاريخية الثمينة، قادرة تمامًا على ضمان المصالح الوطنية من خلال الدبلوماسية والحوار الكريم بالاعتماد على قدرتها الدفاعية."

واختتم بقائي كلامه بالقول: "أتمنى لجميع محبي هذا الوطن عامًا مليئًا بالبركة والسعادة."

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