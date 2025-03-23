'فتح 450'.. صاروخ جديد يعزز قدرات مدفعية حرس الثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الإنجازات الدفاعية التي حققتها إيران جديرة بالاهتمام في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، وسوف نستعرض هذه الإنجازات.وكانت القوات البرية للحرس الثوري من بين القوات التي أضافت صواريخ جديدة إلى تنظيمها القتالي، أحدها يسمى "فتح 450".*

صاروخ فتح 450؛ خطوة جديدة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني لزيادة مدى المدفعية

كشفت القوات البرية للحرس الثوري عن أحدث صاروخ باليستي لها، والذي أطلق عليه اسم فتح 450، في مارس/آذار الجاري خلال المرحلة الدفاعية من مناورات الرسول الأعظم(ص) - 19.

وخلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع هذا العام، كانت تسمية هذا الصاروخ باسمه التصديري BM-250 (صاروخ باليستي 250 كم)، ولكن في هذا المعرض، تم تسميته وتقديمه باسم فتح 450 (أو صاروخ 450)، وفقًا لقطره 450 ملم.*

ما هي أبعاد "فتح 450"؟

يبلغ طول الصاروخ 7235 ملم (25.5 قدم)، وقطره 456 ملم، وكتلته الإجمالية 1695 كغم، وكتلة رأسه الحربي 225 كغم، ودائرة الخطأ المحتمل (CEP) أقل من 35 مترًا.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 150 كيلومترا كحد أدنى و250 كيلومترا كحد أقصى ويمكن إطلاقه من منصات إطلاق ثابتة ومتحركة.وقود صاروخ "فتح 450"؛ هي المادة الصلبة من نوع HTPB، بسرعة قصوى تبلغ 5 ماخ، والتي تم الإعلان عنها بأسم 4 ماخ في الجيل السابق.

يتم نشر وإطلاق صاروخ فاتح-450 من قاذفة مفردة وسكة حديدية مموهة مكونة من 2 قاذفات (مشابه لقاذف فاتح-360 المكون من 6 قاذفات).

وتم تركيب قاذفة الصواريخ ثنائية الماسورة Fateh-450 على شاحنات Iveco T-Way الجديدة.يمكن تجهيز هذا الصاروخ برؤوس حربية مختلفة ذات باحث ومتفجرات شديدة الانفجار وعالية الطاقة.

مضاعفة مدى مدفعية القوات البرية بالحرس الثوري

القوات البرية للحرس الثوري، التي كانت تعتبر في السابق أول مستخدم لصواريخ فتح، والتي يطلق عليها اسم "فتح 360"، واليوم أصبحت من أنجح مستخدميه، وبإضافة صاروخ "فتح 450" إلى منظومته القتالية المدفعية، فإن الحرس الثوري يسعى إلى زيادة مدى وسرعة وحدات المدفعية.

إن زيادة مدى وسرعة وحدات المدفعية، استناداً إلى تجارب الحروب الأخيرة في العالم، يعد أحد المتطلبات المهمة في مجال المعارك البرية ويساعد القوات على التعامل مع أي تهديد محتمل بسرعة ومدى أكبر.

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