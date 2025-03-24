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٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٠٧ م

بارزاني يهنئ قائد الثورة ورئيس الجمهورية بعيد النيروز

بارزاني يهنئ قائد الثورة ورئيس الجمهورية بعيد النيروز

هنأ رئيس إقليم كردستان العراق، نیجيرفان بارزاني، قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية الإيراني، بمناسبة حلول عيد النيروز من خلال رسالة تهنئة.

أفدت وكالة مهر للأنباء، أرسل بارزاني رسالة تهنئة بمناسبة عيد النيروز القديم وبداية السنة الجديدة إلى كل من قائد الثورة، ومسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وجاء في نص رسالة التهنئة الموجهة إلى عباس عراقجي: "أهنئكم بحرارة وصميمية بمناسبة عيد النيروز وبداية السنة الجديدة، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. آمل أن يحمل النيروز، كعيد مشترك بيننا وبين شعوب المنطقة، السلام والراحة والاستقرار للجميع، وأن يجلب الخير والسعادة للجميع. وفي هذا السياق، ننظر باحترام وتقدير خاص إلى العلاقات التاريخية والتعاون الودي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان. وبهذه المناسبة، نؤكد على استعدادنا ورغبتنا في تعزيز وتوسيع وتقوية العلاقات والتعاون بيننا على أساس الاحترام، والجوار الطيب، والمصالح المشتركة."

/انتهى/

رمز الخبر 1955844
یاسر المصری

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