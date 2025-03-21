الطاقة الذرية الايرانية: الزلزال لم يؤثر على منشآت نطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن الزلازل التي حدثت في منطقة نطنز لم يكن لها أي تأثير على المنشآت النووية الموجودة في المنطقة.



وأضاف المسؤول أن منشأة نطنز النووية مصممة بطريقة لا تؤثر عليها حتى الزلازل ذات القوة الأعلى بكثير.



هذا وضربت صباح اليوم ثلاثة زلازل بقوة 5 و3.4 و4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة نطنز.



وان هذا الزلزال لم يخلف اى خسائر في الارواح، الا ان بعض الممتلكات والابنية تأثرت منه.



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