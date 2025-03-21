ايران ستكشف عن انجازات نووية جديدة تزامنا مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال انه سيتم بالتزامن مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية الذي يقع في 9 نيسان/ابريل القادم، تدشين ادوية مشعة جديدة انتجت لدى مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية.



وصرح اسلامي في رسالته بمناسبة النوروز اننا نبدا العام الايراني الجديد (عام 1404) بحيث اننا امضينا الذكرى السنوية الـ 50 لتاسيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية.



واوضح انه سيتم في 9 نيسان/ابريل القادم وكما الاعوام الماضية، تدشين عدد من المنجزات البارزة للصناعة النووية برعاية رئيس الجمهورية.



وتابع انه تم خلال العام الايراني المنصرم تحقيق اكثر من 100 انجاز علمي وتكنولوجي وصناعي وهو ما يشير الى اهتمام مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية بتطبيق الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية ضمن وثيقة الآفاق لعام 2041.



ومضى يقول اننا سنتابع تنفيذ مشروع توليد 20 الف ميغاواط كهرباء ذرية كمشروع وطني ضخم.



وقال انه فيما يخص الكوانتوم، استطاعت مؤسسته ونظرا الى المامها بهذه التكنولوجيا، تحقيق انجازا لافتة في قسم الاتصال والترميز والحواسيب والحساسات.



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