غروسي: لا يوجد أية أدلة تظهر سعي ايران لصنع السلاح النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غروسي في مقابلة مع قناة "ان دي تي في" الهندية ردا على سؤال حول مزاعم الكيان الصهيوني بوجود غايات عسكرية لبرنامج ايران النووي " ليست لدينا أية أدلة تظهر سعي ايران لصنع السلاح النووي".

ورغم هذا زعم غروسي ان ايران لا تبدي تعاونا كاملا مع الوكالة الدولية فيما يخص برنامجها النووي.

واضاف " ان ايران تقوم بتخزين كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يقربها من المستوى التسليحي".

كما ادعا غروسي ان الوكالة الدولية لا تستطيع الوصول الى كافة المواقع الايرانية وان ايران لا تبدي تعاونا كاملا في مجال شفافية نشاطاتها النووية الحالية والسابقة.

وتأتي مزاعم غروسي حول مستوى تعاون ايران بعد ان كان قد زار طهران قبل حوالي شهرين وتفقد منشاتي نطنز وفوردو الهامتين واجرى محادثات مع المسؤولين الايرانيين حول البيان المشترك المتفق عليه مع الخبراء الايرانيين في عام 2023.