زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة نطنز الإيرانية في أصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤولون محليون لوسائل الإعلام أن الزلزال وقع الساعة 10:23 صباحًا، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال منطقة بادرود، التي تقع على بُعد 5 كيلومترات من مدينة نطنز في محافظة أصفهان وسط إيران.

وقال منصور شيشه فروش، المدير العام لإدارة الأزمات في مكتب محافظ أصفهان، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مضيفًا أنه تم إرسال 10 فرق بحث وإنقاذ إلى مركز الزلزال.

وأضاف شيشه فروش لوسائل الإعلام أن "الزلزال تسبب في اهتزاز المباني في منطقة نطنز المركزية، وهرع الناس إلى الشوارع والأماكن المفتوحة".

وأكد المدير العام لإدارة الأزمات ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الزلزال.

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