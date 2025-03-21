وزيرا خارجية إيران والإمارات يتشاوران بشأن التطورات الإقليمية وتصاعد الإبادة الجماعية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاماراتي، جرائم الكيان الصهيوني في غزة التي أدت الى استشهاد المئات من الفلسطينيين الأبرياء في انتهاك كامل لوقف إطلاق النار، وكذلك العدوان العسكري الأمريكي على اليمن والذي أدى إلى استشهاد النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وأكد عراقجي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية من قبل الدول الإقليمية والإسلامية لوقف هذه الجرائم ومنع تصاعد انعدام الأمن في المنطقة بأسرها.

وحذر من العواقب المتزايدة لاستمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي والحكومات الأخرى في الرد على العدوان الأميركي على اليمن وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، داعيا دول المنطقة إلى الاهتمام الجاد بهذه الأوضاع.

كما وصف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بدوره، الوضع الحالي بأنه مقلق للغاية، وشدد على ضرورة استمرار المشاورات بين دول المنطقة لمنع تصعيد الوضع.

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