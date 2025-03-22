عراقجي يتباحث مع نظيره المصري حول التطورات في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تباحث مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي حول اخر التطورات في المنطقة تبادلا وجهات النظر حولها.

وأدان عراقجي خلال هذا الاتصال عودة هجمات الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعا إلى تحرك فوري من المجتمع الدولي لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي في المنطقة.

كما أدان العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن واستذكر تاريخ دفاع الشعب اليمني عن نفسه ضد العدوان الخارجي، مؤكدا أن خيار الحرب على اليمن محكوم عليه بالفشل حتما.

وبدوره وصف عبدالعاطي تصعيد الأوضاع في المنطقة في غزة واليمن ولبنان بأنه مقلق للغاية، وأكد على أهمية المشاورات والجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من تصعيد الأوضاع في المنطقة بأسرها.

و وأكد الطرفان أيضا على استمرار الاتصالات والمشاورات بشأن التطورات في المنطقة.

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